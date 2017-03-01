Експеримент щодо фінансування ремонту доріг за рахунок митниці поширили на всю Україну

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про спрямування 50% перевиконання планів митних зборів на поліпшення дорожньої інфраструктури у відповідних регіонах країни.

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Таку постанову було прийнято на засіданні уряду в середу.

«Є питання, щоб 50% перевиконання плану зборів митниці на всій території України спрямовувати на дороги. Кошти є, зараз потрібно лише проявити організаторські здібності», - сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман, представляючи постанову.

Раніше пілотний проект за напрямом перевиконання плану митних зборів на поліпшення дорожньої інфраструктури діяв у Львівській, Київській, Одеській, Чернівецькій і Волинській областях.

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Як повідомляв УНІАН, українські митниці - учасники експерименту щодо розподілу понадпланових доходів у 2016 році спрямували на будівництво доріг у своїх областях 2,2 млрд грн.

Зокрема, Львівська митниця у 2016 році спрямувала на ремонт доріг 870 млн грн, Київська міська митниця - 597 млн грн, Одеська митниця - 368 млн грн, Чернівецька - 316 млн грн, Волинська митниця - 112 млн грн.