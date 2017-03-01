"Укртелеком" Ахметова припинив обслуговування абонентів на окупованій частині Донецької області

14:46, 01 березня 2017
Транспорт/Звя'зок
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Офіс підприємства в Донецьку захопили озброєні особи.

Фото УНІАН

Один з найбільших українських операторів телекомунікацій «Укртелеком» з 1 березня припинив обслуговування близько 200 тисяч абонентів на окупованій частині Донецької області у зв'язку з втручанням невстановлених осіб у роботу мережі і захопленням офісу компанії, повідомила прес-служба оператора.

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«Укртелеком» повідомляє про вимушене припинення з 1 березня 2017 року надання послуг (фіксованого телефонного зв'язку і доступу в інтернет - УНІАН) на непідконтрольній частині Донецької області через втручання невстановлених осіб у роботу мережі і захоплення офісу озброєними особами», - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, український оператор втратив технічну можливість централізовано керувати обладнанням на цій території, у зв'язку з чим локальний фрагмент мережі було відключено від загальнонаціональної мережі. 

Згідно з повідомленням, оператор повідомив про ситуацію, що виникла, Національній комісії, яка здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), відповідним правоохоронним органам та іншим операторам зв'язку.

Як повідомляв УНІАН, «Укртелеком» в 2016 році скоротив чистий прибуток порівняно з 2015 роком в 1,8 рази - до 244 млн грн. Разом з тим виручка компанії в 2016 році зменшилася на 2% - до 6,636 млрд грн.

«Укртелеком» - найбільший оператор фіксованого зв'язку України. Компанія надає послуги зв'язку майже 8 млн абонентів фіксованої телефонії та послуги швидкісного інтернету понад 1,6 млн клієнтів.

Контрольний пакет акцій компанії належить групі українського бізнесмена Ріната Ахметова «Сістем Кепітал Менеджмент» (СКМ).

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