"Укрпошта" стала акціонерним товариством

Українське державне підприємство поштового зв'язку "Укрпошта" завершило процес реорганізації і перетворилася в акціонерне товариство за зразком таких європейських компаній як Deutsche Post, Austria Post або PostNL, повідомила прес-служба підприємства.

"1 березня українське державне підприємство поштового зв'язку "Укрпошта" завершило процес акціонування і стало акціонерної корпорацією. Державним реєстратором затверджені всі необхідні документи і статут компанії, таким чином, процес реорганізації підприємства завершено", - йдеться в повідомленні.

Читайте також"Укрпошта" з 1 січня підвищила зарплату співробітникам робочих спеціальностей

Як повідомила прес-служба, корпоратизація дозволить "Укрпошті" створити незалежну рада та залучити фінансових партнерів для реалізації своїх інвестиційних проектів. При цьому акції підприємства будуть повністю належати державі, оскільки "Укрпошта" знаходиться в списку стратегічних підприємств країни.

"Перетворення "Укрпошти" на акціонерне товариство є важливим для компанії кроком. Ця процедура дозволяє створити прозору ефективну державну компанію нового зразка, залучати для її розвитку міжнародні інвестиції, і як наслідок - значно підвищити якість роботи для забезпечення основних клієнтських потреб", - наводяться в повідомленні слова генерального директора компанії Ігоря Смілянського.

Прес-служба додала, що найближчим часом очікується створення та затвердження наглядової ради компанії.

Як повідомляв УНІАН, 16 лютого міністр інфраструктури Володимир Омелян підписав наказ про корпоратизацію Українського державного підприємства поштового зв'язку "Укрпошта" та його реорганізації в акціонерне товариство. Також він підписав статут нової компанії.

Раніше Мінінфраструктури заявляли, що процес реорганізації "Укрпошти" на публічне акціонерне товариство буде завершено 1 березня 2017 року.

"Укрпошта" входить до сфери управління Міністерства інфраструктури України і є національним оператором поштового зв'язку в країні. Підприємство надає понад 50 видів послуг через 12 тисяч відділень по всій Україні. Штат компанії налічує близько 76 тисяч співробітників.

"Укрпошта" щорічно здійснює обробку та доставку споживачам понад 240 мільйонів поштових відправлень, 16 мільйонів посилок і відправлень з оголошеною цінністю, 15 мільйонів перекладів, а також доставляє більше 83 мільйонів пенсій.

У 2015 році УДППЗ "Укрпошта" отримало 53 мільйонів гривень прибутку – найкращий результат за останні 15 років. У 2014 році компанія отримала 4 мільйони гривень збитків.