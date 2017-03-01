В Україні більше половини мостів перебувають в аварійному стані – Омелян

З існуючих в Україні 17 тисяч мостів більше половини - близько 9 тисяч - перебувають в аварійному стані, повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян на брифінгу.

"З існуючих в Україні 17 тисяч мостів близько 9 тисяч перебувають в аварійному стані, а 4 тисячі потребують негайного ремонту. В цьому році ми зможемо відремонтувати лише 80 мостів", - зазначив міністр, додавши, що таким чином впроваджується програма з відновлення українських мостів.

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За словами Омеляна, цього року планується будівництво нових мостів.

"Цього року ми переходимо до спорудження нових мостів. У першу чергу це стосується міста Миколаїв", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 27 лютого у Києві частково обвалився Шулявський міст, ніхто не постраждав.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що, згідно з висновком фахівців, причиною обвалення конструкцій мосту стала корозія бетону консолі. Кличко доручив перевірити всі київські шляхопроводи і визначитися щодо їх подальшої експлуатації.