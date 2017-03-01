Омелян повідомив, скільки коштуватиме відновлення доріг України

Для того, щоб привести дороги України в нормальний стан, необхідно фінансування в розмірі 250 мільярдів гривень на наступні 5 років, повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян на брифінгу.

Читайте також"Укравтодор" виділить 350 мільйонів на реконструкцію дороги Решетилівка – Дніпро

"Для того, щоб українські дороги набули нормального стану, необхідно фінансування хоча б 50 мільярдів гривень на рік протягом 5 років. За цей період ми можемо говорити про те, що мережу українських доріг буде відновлено", - зазначив міністр.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр заявив, що в Україні минулого року було відремонтовано лише 1% автомобільних доріг.

Згідно з держбюджетом на 2017 рік, на ремонт та реконструкцію автомобільних доріг країни буде виділено понад 35 мільярдів гривень. У держбюджеті на 2016 рік на розвиток дорожнього господарства було передбачено близько 19 мільярдів гривень.