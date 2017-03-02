"Укрзалізниця" оприлюднила графік реконструкції залізничних колій

Публічна акціонерна компанія "Укрзалізниця" має намір в поточному році збільшити в 1,5 рази обсяги робіт з реконструкції залізничних шляхів порівняно з 2016 роком – до 355,5 кілометри шляхів, повідомила прес-служба компанії.

"Укрзалізниця" планує в цьому році в 1,5 рази збільшити обсяги реконструкції колії порівняно з торішніми. В цілому компанія має намір реконструювати 355,9 кілометри шляху. Вже з середини березня почнуться ремонтно-колійні роботи на шести перегонах залізничної мережі", - йдеться в повідомленні.

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У прес-службі уточнили, що реконструкція передбачає заміну верхньої будови колії на нове, зокрема, буде укладено новий баласт, замінена рельсошпальная решітка, відновлено водовідведення.

"Реконструювати шляхи в березні залізничники будуть на перегоні Рауховка - Сербка - майже 9 кілометрів напрямки Помічна - Одеса, на перегоні Бердичів-Михайлинки - майже 11 кілометрів напрямку Козятин - Здолбунів, на перегоні Жмеринка - Ярошенка - майже 18 кілометрів на напрямку Жмеринка - Одеса, на перегоні Потоки - Кременчук - 4 кілометри напрямку Полтава - Кременчук, на перегоні Гракове - Шевченкове - 8,4 кілометра напрямки Основа - Куп'янськ, на перегоні Бескид - Скотарське - дві колії протяжністю 5,8 кілометра і 3,5 кілометра. Також, здійснюватиметься посилений капітальний ремонт 16 кілометрів колії на перегоні Розівка-Зачатовка", - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, в 2017 році планується здійснити капітальний ремонт 343,3 кілометра колії, середній ремонт 592,5 кілометра колії та комплексно-оздоровчий ремонт 350 кілометрів шляху, а також буде замінено новими понад 200 комплектів стрілочних переводів.

Довідка УНІАН. У 2016 році "Укрзалізниця" здійснила реконструкцію 213,5 кілометра колії, капітальний ремонт 303 кілометрів колії, середній ремонт 722,1 кілометра колії, комплексно-оздоровчий ремонт 583 кілометрів шляху, було замінено новими 256 комплектів стрілочних переводів.