Прокуратура проводить обшуки в офісах "Укрзалізниці"

Сьогодні слідчі прокуратури Києва спільно з працівниками СБУ проводять 15 одночасних обшуків в рамках кримінального провадження про зловживання на ПАТ "Укрзалізниця".

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець з посиланням на інформацію заступника прокурора Андрія Андрєєва.

"Обшуки проходять в "Укрзалізниці" за місцями проживання фігурантів виробництва, а також в офісах підприємств-контрагентів і в страховій компанії", - написала прес-секретар.

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За її словами, на даний час слідчі дії тривають.

У прес-службі "Укрзалізниці" кореспонденту УНІАН не змогли пояснити, у зв'язку з чим проводиться обшук.

"Укрзалізниця" завжди відкрита для співпраці з правоохоронними органами. Я не знаю, у зв'язку з чим проводиться обшук. Це компетенція Генпрокуратури", - сказав представник прес-служби "Укрзалізниці" Сергій Щур.

На питання, чи закінчилася перевірка, він відповів: "Я не знаю".

Як повідомляв УНІАН, з кінця 2016 року міністр інфраструктури Володимир Омелян неодноразово звинувачував керівника "Укрзалізниці" Войцеха Балчуна в непрофесіоналізмі і повільному реформування компанії. Дискусія особливо загострилася після передачі "Укрзалізниці" зі сфери впливу Міністерства інфраструктури під контроль Кабінету міністрів.

Під час засідання уряду 25 січня між Омеляном та прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом відбулася дискусія з приводу проблемних питань реформування "Укрзалізниці" та її керівника Балчуна. Того ж дня Омелян передав Гройсману пакет документів, які свідчать, як стверджував міністр, про неефективну роботу Балчуна, а також зібрані міністерством факти корупції на підприємстві.

У свою чергу Гройсман запропонував провести "авторитетний" аудит діяльності Балчуна на посаді керівника "Укрзалізниці", за підсумками якого прийняти відповідні кадрові рішення.

Крім того, Омелян неодноразово звинувачував Балчуна у виступах на концертах у складі групи Chemia в період, коли він повинен був займатися своїми прямими обов'язками як керівник відомства. Міністр нагадав, що після обрання Балчуна на посаду керівника "Укрзалізниці" були досягнуті домовленості про припинення концертної діяльності на період роботи в держкомпанії.

Однак сам Балчун заявив, що не збирається скасовувати концерти своєї рок-групи і далі буде поєднувати цю діяльність з роботою в держкомпанії.