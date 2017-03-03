Омелян заявив про звільнення посадовця "Укравтодору", який засвітився на відео про "відкати"

Про звільнення посадовця в ефірі ток-шоу "Право на владу" заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян, передає ТСН.

"Ця людина звільнена за самий факт розмов. І тільки ми отримали інформацію, що в неї раптом з'явилося таке побажання, одразу керівником Укравтодору було внесено подання на ім'я прем'єр-міністра, і було проголосовано у Кабінеті міністрів. Вона більше не працює в Укравтодорі", - сказав міністр.

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Володимир Омелян зазначив, що міністерство зараз співпрацює із правоохоронними органами, щоб "логічно завершити цю справу".

Раніше видання Цензор.Нет оприлюднило відео, на якому людина, схожа на заступника голови Укравтодору Володимира Сущенка, домовляється про розподіл двох мільярдів гривень, закладених у бюджеті на дорожнє будівництво, і про суму, яку він розраховує отримати в якості "відкату".

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Він пояснює необхідність отримання коштів для реалізації своєї фантазії щодо володіння великим будинком в елітному районі Києва.