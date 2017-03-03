Ford відкликає понад 30 тисяч автомобілів через подушки безпеки

Автовиробник Ford оголосив про відкликання 31,876 тис. автомобілів у Північній Америці, які оснащені подушками Takata, йдеться в прес-релізі автовиробника, повідомляє RNS.

Читайте такожHonda відкликає майже 400 тисяч авто через подушки безпеки

Відкликання стосується автомобілів, випущених в 2016-2017 роки, моделей Ford Edge, Lincoln MKX, Lincoln Continental. Компанія має намір замінити модуль подушки безпеки на водійському місці.

«Ford був повідомлений Takata, що деякі подушки безпеки на водійському місці, встановлені в цих транспортних засобах, можуть не розкритися, як це передбачається. Ця проблема не пов'язана з вмістом нітрату амонію в нагнітачах подушок безпеки Takata, спрацювання яких може бути вибухонебезпечне під час аварії», — йдеться в повідомленні компанії.

Відзначається, що у разі спрацювання дефектної подушки безпеки в автомобілях, які підлягають відкликанню, вона може розкритися не повністю.

У США відкликанню підлягає 27,5 тис. автомобілів, у Канаді — 4,36 тис.