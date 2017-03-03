Балчун похвалився місячним доходом "Укрзалізниці" у розмірі понад 6 мільярдів

Акціонерна компанія "Укрзалізниця" в січні 2017 року збільшила доходи від перевезень на 21% - до 6,3 млрд грн порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Читайте такожПрокуратура проводить обшуки в офісах "Укрзалізниці"

Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова "Укрзалізниці" Войцех Балчун.

"За оперативними даними, за січень 2017 доходи «Укрзалізниці» становили 6,3 млрд грн, що більше січня минулого року на 1,3 млрд грн. Як результат, діяльність «Укрзалізниці» в січні поточного року була прибутковою", - повідомив він, не назвавши обсяги прибутку.

Голова "Укрзалізниці" наголосив, що за перший місяць 2017 року зросла кількість вантажоперевезень і збільшився пасажиропотік.

Читайте такожГройсман анонсував проведення великого аудиту роботи "Укрзалізниці"

«У січні 2017 перевезено 28,3 млн тонн вантажів, що більше звіту за січень 2016 на 25%. Транзитні перевезення вантажів порівняно з січнем минулого року зросли на 23%. Послугами залізниць скористалося 14,4 млн пасажирів, що перевищує звітні дані січня минулого року на 6%», - написав він.

Також Балчун повідомив, що в січні 2017 року сплачено 904,1 млн грн податків і обов'язкових платежів до бюджету та державних цільових фондів.

Як повідомляв УНІАН, раніше Балчун заявляв, що компанія за підсумками 2016 року отримала 303 млн грн чистого прибутку проти 16 млрд грн чистого збитку в 2015 році.