Омелян про прибуток "Укрзалізниці": Це чистої води маніпуляції керівництва, щоб отримати бонуси до зарплати

Державна акціонерна компанії «Укрзалізниця» замість прибутку в 300 млн грн, як повідомляв раніше глава компанії Балчун, за підсумками 2016 року отримала збитки в кілька мільярдів гривень.

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Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян в ефірі одного з українських телеканалів у четвер, 2 березня.

«Насправді маємо істотний збиток. Коли керівництво «Укрзалізниці» говорило про збиток у 16 млрд грн в 2015 році і прибуток у 300 млн грн в 2016 році - це була маніпуляція міжнародною і національною аудиторською перевіркою. Збиток є, він фіксований, і це кілька мільярдів гривень», - зазначив міністр.

При цьому Омелян зазначив, що доход був згенерований за рахунок амортизаційних відрахувань з метою отримання бонусів до заробітної плати.

«Це чистої води маніпуляції. Насправді ніякого доходу не було, так званий «дутий» дохід був згенерований за рахунок амортизаційних відрахувань, з єдиною метою, щоб отримати KPI та бонуси до заробітної плати. Цей нехитрий дитячий спосіб прикрити правду абсолютно видно людям, які розбираються в ситуації. Насправді маємо значний збиток», - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, у січні цього року прес-служба "Укрзалізниці" з посиланням на керівника компанії Войцеха Балчуна повідомила, що акціонерна компанія "Укрзалізниця" за підсумками 2016 року отримала 303 млн грн чистого прибутку проти 16 млрд грн чистого збитку в 2015 році.

За підсумками 2016 року "Укрзалізниця" отримала 78,9 млрд грн доходів, а витрати компанії становили 78,6 млрд грн.