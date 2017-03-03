Президент підписав закон про створення рівних умов для всіх учасників телекомунікаційного ринку

Згідно з повідомленням на сайті Верховної Ради, відповідний закон «Про доступ до об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» повернено до парламенту за підписом президента.

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Даний закон покликаний врегулювати відносини між усіма учасниками телеком-ринку на законодавчому рівні, що, в свою чергу, дасть змогу українським операторам поліпшити якість свого інтернет-покриття.

У пояснювальній записці до документа зазначається, що нинішня ціна за доступ до інфраструктури в Україні завищена, її власники нерідко змушують операторів і провайдерів оплачувати зайві статті витрат, наприклад, витрати на ремонт будинків, під'їздів. Крім того, власники інфраструктури встановлюють ціни для кожного окремо взятого оператора на власний розсуд, а декому і зовсім необґрунтовано відмовляють у доступі до інфраструктури. Таким чином, прийнятий закон покликаний визначити повноваження державних органів, права і обов'язки власників інфраструктури і затвердити чіткі методики визначення плати за надані послуги.

Як повідомляв УНІАН, 7 лютого Верховна Рада прийняла за основу і в цілому законопроект №4159 «Про доступ до інфраструктури об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики для розвитку телекомунікаційних мереж». За ухвалення цього документа проголосували 246 народних депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Ухвалення цього законопроекту підтримували асоціації «Телекомунікаційна палата України» і «Телас», громадська рада Нацкомісії з регулювання зв'язку та інформатизації, громадська рада Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації і ряд українських операторів телекомунікацій.