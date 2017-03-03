Президент підписав закон про створення рівних умов для всіх учасників телекомунікаційного ринку
Президент України Петро Порошенко підписав закон про створення рівних умов діяльності для всіх учасників ринку телекомунікацій шляхом встановлення прозорих і справедливих розцінок за доступ до інфраструктури.
Згідно з повідомленням на сайті Верховної Ради, відповідний закон «Про доступ до об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж» повернено до парламенту за підписом президента.
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Даний закон покликаний врегулювати відносини між усіма учасниками телеком-ринку на законодавчому рівні, що, в свою чергу, дасть змогу українським операторам поліпшити якість свого інтернет-покриття.
У пояснювальній записці до документа зазначається, що нинішня ціна за доступ до інфраструктури в Україні завищена, її власники нерідко змушують операторів і провайдерів оплачувати зайві статті витрат, наприклад, витрати на ремонт будинків, під'їздів. Крім того, власники інфраструктури встановлюють ціни для кожного окремо взятого оператора на власний розсуд, а декому і зовсім необґрунтовано відмовляють у доступі до інфраструктури. Таким чином, прийнятий закон покликаний визначити повноваження державних органів, права і обов'язки власників інфраструктури і затвердити чіткі методики визначення плати за надані послуги.
Як повідомляв УНІАН, 7 лютого Верховна Рада прийняла за основу і в цілому законопроект №4159 «Про доступ до інфраструктури об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики для розвитку телекомунікаційних мереж». За ухвалення цього документа проголосували 246 народних депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.
Ухвалення цього законопроекту підтримували асоціації «Телекомунікаційна палата України» і «Телас», громадська рада Нацкомісії з регулювання зв'язку та інформатизації, громадська рада Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації і ряд українських операторів телекомунікацій.