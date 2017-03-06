Ernst & Young знову перевірить фінанси "Укрзалізниці" - за роботу візьме більш ніж 20 мільйонів

Велика міжнародна консалтингова компанія "Ернст енд Янг Аудиторські послуги" (E&Y) виграла в тендері Публічної акціонерної компанії "Укрзалізниця" на проведення аудиту консолідованої фінансової звітності компанії за 2016 рік, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), з ціною пропозиції 20,61 млн грн.

Читайте такожОмелян про прибуток "Укрзалізниці": Це чистої води маніпуляції керівництва, щоб отримати бонуси до зарплати

Згідно з даними конкурсної документації, оприлюдненої в системі електронних державних закупівель ProZorro, торги відбулися 1 березня, планована ціна закупівлі даних послуг становила 20,74 млн грн з урахуванням ПДВ.

Зокрема, в торгах брали участь E&Y і аудиторська компанія "Делойт енд Туш ЮСК" (Deloitte), які запропонували ціну за свої послуги в розмірі 20,613 млн грн і 20,645 млн грн відповідно. Оскільки 100% критерієм відбору переможця була ціна, перемогу в тендері здобула Ernst & Young.

Згідно з тендерною документацією, компанія-переможець надасть послуги з огляду проміжної скороченої фінансової звітності "Укрзалізниці" за перше півріччя 2017 року, а також надасть послуги з супроводження випуску внутрішніх облігацій за результатами скороченої консолідованої проміжної фінансової звітності за I півріччя 2017 року та консолідованої фінзвітності за 2017 рік.

Читайте такожБалчун похвалився місячним доходом "Укрзалізниці" у розмірі понад 6 мільярдів

Як повідомляв УНІАН, Ernst & Young неодноразово вигравала тендери на проведення аудиту фінзвітності "Укрзалізниці".

Раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив про необхідність провести глобальний аудит діяльності «Укрзалізниці» за 2016 рік, який зможе довести чи спростувати будь-які корупційні звинувачення.

Кабінет міністрів України в середині січня вивів «Укрзалізницю» з підпорядкування Міністерства інфраструктури України, перепідпорядкувавши її безпосередньо уряду. Рішення уряду стало підсумком розгорнутої дискусії між керівництвом «Укрзалізниці» - головою компанії Войцехом Балчуном і головою наглядової ради «Укрзалізниці» Євгеном Кравцовим - міністром інфраструктури Володимиром Омеляном про ефективність роботи держхолдингу та міністерства. Сторони звинувачували один одного в корупції та намаганні заблокувати роботу компанії.

2015 рік "Укрзалізниця" завершила зі збитками 16 млрд грн, зумовленими переважно курсовими коливаннями гривні щодо основних валют. У 2016 році компанія вийшла на показники прибутковості. Чистий прибуток "Укрзалізниці" становив 303 млн грн.