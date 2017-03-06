У Києві викрили багатомільйонну схему розкрадання дизпалива на Південно-Західній залізниці

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою та Нацполіцією викрили в Києві багатомільйонну схему розкрадання дизпалива працівниками Південно-Західної залізниці.

Як повідомила прес-служба СБУ, правоохоронці встановили, що керівники середньої ланки разом з підлеглими систематично зливали і реалізовували комерційним структурам пально-мастильні матеріали, призначені для роботи локомотивів.

«Щодня зі складів пасажирської станції ділки вивозили майже дві тонни дизельного палива. Щомісячні втрати залізниці, згідно з висновками профільних експертів, становили один мільйон гривень», - повідомили у відомстві.

Також повідомляється, що оперативники спецслужби затримали сімох працівників залізниці безпосередньо під час відбору палива з локомотивів. Під час обшуків у складських приміщеннях, спеціально орендованих ділками для реалізації оборудки, правоохоронці вилучили близько 4 тонн раніше злитого дизельного палива.

«Зараз проходять обшуки в адміністративних будівлях Південно-Західної залізниці та за місцем проживання фігурантів оборудки. Відкрито кримінальне провадження за ст. 191 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії», - зазначили в СБУ.

Як повідомляв УНІАН, 27 лютого 2017 року співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою та Нацполіцією викрили схему заволодіння майже 20 млн грн посадовцями однієї з регіональних філій акціонерної компанії «Укрзалізниця».

Раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман анонсував проведення глобального аудиту діяльності «Укрзалізниці» за 2016 рік.