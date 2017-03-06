"Автомобільні дороги України" закуплять зимової техніки на 750 мільйонів

Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України», що відповідає за експлуатацію та утримання автомобільних доріг країни, має намір закупити поточного року понад 200 одиниць нової техніки для утримання доріг у зимовий період на суму 750 млн грн.

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Як повідомили в прес-службі ДАК «Автомобільні дороги України», в державному бюджеті України на 2017 рік передбачено 250 млн грн на закупівлю нової техніки для зимового утримання доріг. Крім того, прем'єр-міністр Володимир Гройсман розпорядився додатково передбачити в бюджеті ще 500 млн грн для збільшення автопарку облавтодорів.

За ці кошти компанія планує закупити понад 200 одиниць нових комплексних дорожніх машин і навісного обладнання для них.

«Зараз ми вивчаємо всі пропозиції. Уже розроблено технічні вимоги і необхідну тендерну документацію. Залишилися бюрократичні деталі: узгоджувати виділення коштів у всіх відповідних відомствах», - цитує прес-служба очільника держкомпанії Артема Гриненка.

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У повідомленні наголошується, що компанія надасть перевагу при закупівлі техніки саме українським виробникам, тоді як обладнання для розподілу солі на дорогах, найімовірніше, буде європейським.

«Використовувати нову техніку планується насамперед на головних магістралях країни з урахуванням важливості дорожніх артерій та інтенсивності руху", - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 21 лютого "Укравтодор" і Міністерство інфраструктури затвердили план реформування ДАК "Автомобільні дороги України" на найближчі три роки. Зокрема, відповідний документ передано для ознайомлення до Кабінету міністрів.

План, зокрема, передбачає, що вже після 2019 року компанія буде складатися з 24 філій і обслуговувати 50 тис. державних доріг на замовлення "Укравтодору" і 120 тис. доріг на замовлення обласних держадміністрацій.

Відповідно до держбюджету на 2017 рік, на ремонт і реконструкцію автомобільних доріг країни буде виділено понад 35 млрд грн. Завдяки даному фінансуванню Державне агентство автомобільних доріг України планує у 2017 році збільшити обсяг ремонтних робіт на автодорогах країни порівняно з 2016 роком у 2,2 разу - до 2,2 тис. км.