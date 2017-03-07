British Airways зменшує крок крісел на європейських рейсах

Компанія оголосила, що з наступного року в літаках А320 і А321 буде "трохи збільшено кількість крісел", передає Бі-Бі-Сі.

За повідомленнями, в літаках з'явиться два додаткові ряди крісел, а загальне число посадочних місць збільшиться на 12.

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Це обернеться зменшенням кроку крісел - тобто відстанню між ними - на 2,5 сантиметри і складе приблизно 73 сантиметри.

Таким чином крок крісел на деяких літаках British Airways буде таким же, як на літаках Easyjet і меншим на 2,5 сантиметра, ніж на лайнерах Ryanair.

Представник авіакомпанії заявив, що цей захід дозволить не піднімати ціну на авіаквитки.

У листопаді BA оголосила, що збільшить кількість місць в економічному класі своїх далекомагістральних літаків Boeing-777, однак цей план передбачає збільшення місць в одному ряду з дев'яти до 10. В авіапарку BA - 68 літаків А320 і 18 більших А321.