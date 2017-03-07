General Motors планує скоротити більше тисячі працівників у США

Автовиробник General Motors (GM) має намір скоротити 1,1 тис. співробітників у США, у штаті Мічиган, у зв'язку з переведенням виробничих потужностей в штат Теннессі, повідомляє Reuters з посиланням на заяву компанії.

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Раніше GM повідомляв, що планує інвестувати $1 млрд в цілях збереження 1,5 тис. робочих місць.

У листопаді 2016 року автовиробник оголосив про скорочення 2 тис. співробітників на американських заводах у зв'язку з падінням продажів. Це рішення було реалізовано за рахунок відмови від третіх змін в середині січня 2017 року на заводах в Лордстоні, Огайо, Ленсінгу та Мічігані.

У грудні 2016 року компанія також оголосила, що в березні 2017 року на заводі в Детройті буде скорочено ще 1,3 тис. осіб.