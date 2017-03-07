Суд відпустив під заставу двох топ-менеджерів ДП "Завод "Електроважмаш"

Як повідомляє Цензор.НЕТ, 28.02.2017 прокуратура Харківської області спільно з Управлінням захисту економіки та Головним управлінням Національної поліції області при отриманні хабара в розмірі 37 тис. доларів США затримали заступника директора і начальника управління заводу.

Як повідомила прокуратура на своєму сайті, під час обшуку і затримання на ДП "Завод "Електроважмаш" під час отримання хабара в робочих кабінетах заступника директора і начальника управління заводу було вилучено понад 9 мільйонів гривень. Походження зазначених коштів, а також можлива причетність інших посадових осіб ДП і чиновників у Києві, будуть встановлені в ході слідства.

Топ-менеджерам інкримінується стаття ч. 4 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі), яка передбачає позбавлення волі на термін від 8 до 12 років з конфіскацією майна і позбавленням права займати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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Злочин з такою кваліфікацією, відповідно до статті 12 Кримінального кодексу України, відноситься до особливо тяжких злочинів, а згідно з приміткою до статті 45 КК - до корупційних злочинів. Це означає, що за такий злочин законом не передбачено жодних варіантів пом'якшення відповідальності - ані можливості звільнення від відповідальності, у зв'язку, наприклад, з діяльним каяттям (ст. 45 КК), призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено законом (ст. 69 КК), звільнення від покарання або звільнення з випробувальним терміном в порядку статей 74-75 КК. Умовно-дострокове звільнення, амністія або помилування при такій кваліфікації можливе лише після відбуття не менше, ніж трьох четвертих строку (статті 81, 86 КК). А заміна не відбутого строку більш м'яким - тільки після відбуття двох третин строку (ст. 82 КК).

Беручи до уваги те, що менеджери заводу були затримані в момент вчинення злочину, в справі не вбачається жодних передумов для винесення виправдувального вироку. Спійманим на місці злочину підозрюваним явно загрожує реальний термін мінімум 8 років із реальним відбуванням не менше 6 років, тобто очевидна і вагомість доказів причетності до злочину, і тяжкість покарання. На фоні виявлених у кабінетах сум грошей, суд, чомусь, встановлює досить м'яку і, як виявилося, посильну для підозрюваних заставу. На даний момент не відомо, хто і за які кошти вніс заставу за підозрюваних, які не могли, як співробітники держпідприємства, володіти навіть такою сумою.