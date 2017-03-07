"Укрзалізниця" з березня підвищила зарплату залізничникам на 25%





«Керівництвом «Укрзалізниці» у соціальному партнерстві з галузевими профспілками досягнуто домовленості про підвищення з 1 березня 2017 року працівникам на 25% годинних тарифних ставок і посадових окладів. Товариство збереже всі доплати і надбавки, інші компенсаційні виплати, передбачені Галузевою угодою та колективними договорами, які було встановлено працівникам», - сказано в повідомленні.

Зокрема, місячна тарифна ставка робітника першого розряду основної діяльності «Укрзалізниця» з 1 березня становитиме 2526 грн., що на 505 грн більше, ніж було до підвищення, при цьому збільшення посадових окладів і тарифних ставок не призведе до перегляду структури заробітної плати.

Преміювання працівників здійснюватиметься за показниками і в розмірах, передбачених діючими положеннями про преміювання з урахуванням виконання зазначених у ньому показників.

У повідомленні наголошується, що зростання заробітної плати залежить від багатьох чинників, зокрема від годинної тарифної ставки (встановленої згідно з розрядом) або посадового окладу, від надбавки за вислугу років (стаж роботи на залізничному транспорті), доплат за роботу у шкідливих умовах праці, за роботу у вечірній і нічний час, розміру премії за виконання показників преміювання і розміру індексації, яка виплачувалася до підвищення.

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Також повідомляється, що «Укрзалізниця» спільно з галузевими профспілками розробляє нове Положення про оплату праці працівників регіональних філій і філій компанії.

Як повідомляв УНІАН, раніше у відповідь на запит УНІАН в «Укрзалізниці» відмовилися назвати розмір заробітної плати та бонусів, виплачених керівникові компанії Войцеху Балчуну, а також членам правління.

Балчуна було призначено на посаду керівника «Укрзалізниці» за результатами відкритого конкурсу розпорядженням Кабінету міністрів 20 квітня минулого року. За даними міністра інфраструктури Володимира Омеляна, розмір місячної зарплати Балчуна без бонусів становить 463 тис. грн.

Публічне акціонерне товариство «Українська залізниця» забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, здійснюваних усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії й Індії.