У Французькій Гвіані успішно запустили ракету-носій з українським двигуном (відео)
Ракета-носій з українським двигуном вивела на орбіту супутник Sentinel-2B.
У Французькій Гвіані з космодрому Куру 7 березня успішно стартувала ракета-носій легкого класу Vega з українським двигуном.
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Про це повідомляє Arianespace.
Ракета-носій з українським двигуном вивела на орбіту супутник Sentinel-2B.
Запуск ракети є частиною програми Copernicus, що реалізується Європейським космічним агентством за ініціативи Європейської комісії.
Маса супутника становить більше 1 тонни, апарат забезпечує моніторинг суші і океану.
Президент України Петро Порошенко на своїй сторінці у Facebook повідомив, що це вже дев’ятий пуск у рамках програми Vega та перший цього року.
«Сьогодні з космодрому Куру відбувся успішний пуск ракети-носія легкого класу Vega. Маршовий двигун РД-843 4-го ступеня ракети-носія розроблений державним підприємством «Конструкторське бюро «Південне» та виготовлений державним підприємством «ВО «Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова», - заявив Порошенко.
Як повідомляв УНІАН, 5 грудня 2016 року з космодрому Куру у Французькій Гвіані відбувся успішний пуск європейської ракети-носія легкого класу Vega з турецьким розвідувальним супутником Gokturk-1. Зазначений пуск був восьмим в рамках програми Vega і другим у 2016 році.