У Французькій Гвіані успішно запустили ракету-носій з українським двигуном (відео)

У Французькій Гвіані з космодрому Куру 7 березня успішно стартувала ракета-носій легкого класу Vega з українським двигуном.

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Про це повідомляє Arianespace.

Ракета-носій з українським двигуном вивела на орбіту супутник Sentinel-2B.

Запуск ракети є частиною програми Copernicus, що реалізується Європейським космічним агентством за ініціативи Європейської комісії.

Маса супутника становить більше 1 тонни, апарат забезпечує моніторинг суші і океану.

Президент України Петро Порошенко на своїй сторінці у Facebook повідомив, що це вже дев’ятий пуск у рамках програми Vega та перший цього року.

«Сьогодні з космодрому Куру відбувся успішний пуск ракети-носія легкого класу Vega. Маршовий двигун РД-843 4-го ступеня ракети-носія розроблений державним підприємством «Конструкторське бюро «Південне» та виготовлений державним підприємством «ВО «Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова», - заявив Порошенко.