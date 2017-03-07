"Укравтодор" хоче витратити на ліквідацію ям на дорогах 2 мільярди гривень – Омелян

Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") планує в поточному році ліквідувати ями і вибоїни на близько 30 тисяч кілометрів українських автошляхів за 2 мільярди гривень коштів, передбачених у державному бюджеті на ці цілі.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян в ефірі одного з телеканалів.

"Станом на сьогодні ми маємо 7 мільярдів гривень, які будуть витрачені наступним чином: 2 мільярди гривень підуть на так званий ямковий ремонт, за рахунок цього ми сподіваємося відновити проїзд на близько 30 тисяч кілометрів українських автошляхів і 5 мільярдів гривень піде на капітальний ремонт, але це лише початок", - повідомив Омелян.

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Він також підкреслив, що додаткові кошти, крім виділених у державному бюджеті, на ремонт і реконструкцію доріг планується направити за рахунок діючого в країні митного експерименту, який передбачає спрямування надпланових доходів митниць на відновлення доріг в областях, а також залишків кредитних коштів, які не були використані в попередні роки.

Як повідомляв УНІАН, раніше виконуючий обов'язки глави "Укравтодору" Славомір Новак повідомив, що в Україні на виділені з бюджету 2 мільярди гривень зможуть провести ямковий ремонт 5,2 мільйона квадратних метрів доріг, тоді як у такому ремонту потребують близько 18 мільйонів квадратних метрів. Він також зазначив, якщо будуть виділені додаткові гроші, то можливо провести ямковий ремонт у загальній складності 8 мільйонів квадратних метрів доріг.

Згідно з держбюджетом на 2017 рік, на ремонт і реконструкцію автомобільних доріг країни буде виділено понад 35 мільярдів гривень. У держбюджеті на 2016 рік на розвиток дорожнього господарства було передбачено близько 19 мільярдів гривень.

За даними "Укравтодору", щорічна потреба у фінансуванні автодоріг в країні оцінюється не менш ніж в 60 мільярдів гривень.