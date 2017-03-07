Омелян підрахував, скільки коштуватиме створення в Україні доріг європейського рівня

Для відновлення дорожнього сектора України і приведення його до європейських норм необхідно щорічно направляти мінімум 50 мільярдів гривень протягом 5 років. Про це повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян в ефірі одного з телеканалів.

"Щонайменше 50 мільярдів гривень (на рік – УНІАН) треба на дороги, щоб їх якісно ремонтувати, і тоді через 5 років ми будемо мати нормальну європейську країну з нормальними європейськими автошляхами", - сказав Омелян.

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Він зазначив, що минулого року за рахунок виділених з держбюджету 10 мільярдів гривень було відремонтовано близько 1% усієї протяжності доріг країни, при цьому більше 90% автодоріг в Україні потребують ремонту або реконструкції.

Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман зазначив, що Україна має ресурси для початку першого етапу масштабного ремонту доріг, і через 5-6 років країна зможе вийти за якістю магістралей на "нормальний" рівень.

Згідно з держбюджетом на 2017 рік, на ремонт та реконструкцію автомобільних доріг країни буде виділено понад 35 мільярдів гривень. У держбюджеті на 2016 рік на розвиток дорожнього господарства було передбачено близько 19 мільярдів гривень.

За даними "Укравтодору", щорічна потреба у фінансуванні автодоріг в країні оцінюється не менш ніж в 60 мільярдів гривень.