Виробництво вантажних вагонів на заводах "Укрзалізниці" скоротилося в 3,4 рази

Вагоноремонтні заводи - філії акціонерної держкомпанії "Укрзалізниця" - Дарницький, Стрийський та Попаснянський в період з 1 лютого по 6 березня поточного року скоротили випуск нових вантажних піввагонів порівняно з січнем майже в 3,4 рази - до 16 одиниць, при тому що, на думку експертів, понад 40 тисяч вантажних вагонів компанії потребують заміни протягом 4-5 років.

За даними прес-служби "Укрзалізниці", кількість відремонтованих вагонів за цей період практично зберігся на рівні січня - понад 2,8 тисячі одиниць.

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Загалом з початку року залізничники побудували 70 піввагонів та відремонтували майже 5,8 тисячі одиниць, при цьому в січні поточного року на заводах компанії було побудовано 54 піввагона і відремонтовано 2,8 тисячі вагонів.

Згідно з повідомленням, з початку поточного року на потужностях Дарницького та Стрийського вагоноремонтних заводів залізничники виконали плановий ремонт 4647 вантажних вагонів і капітальний ремонт 404 піввагонів, з них 2368 одиниць вантажного рухомого складу належать приватним підприємствам.

Також повідомляється, що за вказаний період залізничники відремонтували в умовах депо 746 вагонів-зерновозів, тоді як у цілому в цьому році в планах компанії відремонтувати 4792 зерновоза.

Як повідомляв УНІАН, раніше "Укрзалізниця" повідомила про плани побудувати на власних потужностях в 2017 році не менше 3 тисяч напіввагонів, тоді як у 2016 році на заводах – філіях компанії було побудовано 370 піввагонів, 28 окатишевози та придбано у виробників 650 піввагонів.

У листопаді 2016 року правління "Укрзалізниці" затвердив стратегію оновлення рухомого складу компанії до 2021 року, яка передбачає закупівлю і ремонт 96 тисяч одиниць рухомого складу за 108 мільярдів гривень.

У січні "Укрзалізниця" оголосила 8 тендерів на закупівлю 3 тисяч вантажних вагонів з постачанням до 30 червня. При цьому вагонобудівники відзначали, що очікувана вартість закупівлі вагонів нижче собівартості виробництва вагона, у зв'язку з чим вони не зможуть взяти участь у тендерах, якщо не буде проведено коригування бюджету закупівлі вантажних вагонів у бік збільшення. Пізніше всі ці тендери були скасовані самої "Укрзалізницею", так як жоден виробник не подав заявку на участь.

У цьому зв'язку вагонобудівники звернулися з відкритим листом до прем'єр-міністра України Володимиру Гройсману, в якому попросили провести незалежний аудит калькуляції цін на піввагони на їх підприємствах і підприємствах "Укрзалізниці" для оголошення повторних тендерів на закупівлю вантажних піввагонів.

Раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян підкреслював, що з приходом Войцеха Балчуна на посаду голови правління "Укрзалізниці" в період з травня 2016 за січень 2017 року шкоди економіці України від незадовільної роботи компанії становив до 50 млрд грн. Так, міністр зазначив провал реформи компанії, зупинку процесу корпоратизації, програш в судах ряду справ, які спричинили списання з рахунків компанії "мільярдних сум", а також втрату частини транзиту і недостатнє виконання програми капітальних інвестицій.