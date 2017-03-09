Продаж вживаних легкових авто в Україні зріс майже в 4 рази

Продаж вживаних автомобілів в лютому 2017 року порівняно з аналогічним періодом 2016 року зросли в 3,6 рази – до 3,032 тисячі одиниць, повідомила прес-служба асоціації "Укравтопром".

За даними асоціації, в порівнянні з січнем 2017 року продажу вживаних автомобілів зросли на 18,5%.

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Частка авто з пробігом на первинному ринку України у лютому 2017 року склала 38%, при цьому в лютому минулого року цей показник був на рівні 17%.

Загалом за два перших місяці поточного року вітчизняний парк легкових автомобілів поповнився на 5,212 тисячі привезених з-за кордону вживаних авто.

Лідерами на первинному ринку вживаних автомобілів за січень-лютий 2017 року стали Renault з результатом у 1018 автомобілів Volkswagen – 933 авто.

В асоціації відзначають, що кількість зареєстрованих в січні-лютому 2017 вживаних автомобілів марки Renault практично відповідає обсягу продажів нових автомобілів цієї марки за той же період. Разом з тим первинні реєстрації автомобілів Volkswagen з пробігом перевищили продажі нових авто на 14%. У Skoda розрив на користь секонд-хенду становив 22%. А попит на старі автомобілі Opel майже в 7 разів перевищив показник продажу нових авто.

Як повідомляв УНІАН, за даними асоціації "Укравтопром", в Україні в 2016 році продажі нових легкових автомобілів порівняно з 2015 роком зросли на 41% – до 65,5 тисячі одиниць.

Довідка УНІАН. Асоціація автовиробників України "Укравтопром" створена в 1997 році. Засновниками "Укравтопрому" виступили понад 20 підприємств, серед яких провідні підприємства автомобілебудівної галузі України – ЗАЗ, ЛАЗ, "АвтоКрАЗ" та інші.