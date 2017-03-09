У Дніпрі через ремонт обмежили рух центральним мостом

Про це повідомляється у сюжеті ТСН.

Центральний міст - це головна переправа, яка з'єднує лівий та правий берег, і вкрай важлива транспортна артерія.

В мерії пояснюють необхідність ремонту так: стан мосту такий, що переправа може не витримати навантажень. Планували цю реконструкцію ще з минулого року.

Зараз місто стоїть у заторах, а на міст пускають лише громадський транспорт, поліцію, рятувальників та авто комунальних служб.

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У найгіршому стані перебувають опори, які не ремонтувалися вже понад півстоліття.

Для переправи на інший бік є ще три мости, але можливостей все-одно не вистачає.

Ремонт орієнтовно триватиме до осені і обійдеться приблизно у 150 мільйонів гривень.

Також повідомляється, що з 1 черня міст буде перекритий повністю.

Як повідомляв УНІАН, влада Києва планує розпочати будівництво транспортної розв’язки на Шулявці наприкінці 2017 року.