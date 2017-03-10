Омелян повідомив про повторний тендер на закупівлю комплексів для зважування вантажівок на дорогах

Оголошений в кінці листопада 2016 року відкритий тендер на закупівлю 78 габаритно-вагових комплексів для зважування великовантажних автотранспортних засобів з метою захисту українських автодоріг від руйнувань та деформацій перезапущений у зв'язку з низькою якістю заявок, які подали лише дві компанії.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян в ході сьогоднішнього засідання уряду.

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"Торік ми оголосили тендер, але, на жаль, тих компаній, які подали заявки, було лише дві і досить низької якості. Тому тендер оголошений знову з урахуванням пропозицій тих виробників, які працюють на українському ринку, щоб у нас був успішний фінал, щоб не було незрозумілих компаній невідомо звідки. Цього року вони (вагові комплекси – УНІАН) будуть обов'язково", – запевнив Омелян.

Як повідомляв УНІАН, 25 листопада 2016 року Державна служба України з безпеки на транспорті оголосила тендер в системі Prozorro на закупівлю 78 габаритно-вагових комплексів. Згідно з умовами тендеру, очікувана ціна закупівлі становить 117 мільйонів гривень.

В даний час проїзд вантажівок вагою понад 40 тонн автомобільними дорогами загального користування заборонений, а дорогами місцевого значення допустима позначка становить 24 тонн.

За оцінками Міністерства інфраструктури, більше 30% вантажного транспорту пересувається по українським дорогам з перевищенням допустимих вагових норм.

Керівництво Мінінфраструктури має намір зробити штрафи за перевантаження авто на дорогах одним із джерел наповнення Дорожнього фонду для фінансування ремонту і будівництва доріг, який запрацює з 2018 року.