Кабмін затвердив ліцензійні умови для авіаперевезень

Кабінет міністрів України затвердив ліцензійні умови для авіаперевезень, що дозволить лібералізувати сферу перевезень повітряним транспортом.

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Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в п'ятницю.

«Лібералізація сфери перевезень повітряним транспортом. Мінінфраструктури разом з іншими відомствами підготувало проект постанови «Про затвердження ліцензійних умов проведення господарської діяльності з перевезень пасажирів». Без цих ліцензійних умов доступ на ринок заблоковано, новий перевізник або компанія, яка хоче фрахтувати судно, стикалися з проблемами. Ця постанова дасть можливість демонополізувати ринок і забезпечити українців дешевими авіаквитками», - зазначив перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов, представляючи постанову на засіданні уряду.

Як повідомляв УНІАН, процес дерегуляції економіки в Україні активно ведеться з 2014 року і передбачає скасування чи оновлення регуляторних рішень, що дозволить одночасно зберігати контроль за визначеними видами діяльності й не створювати додаткових бар'єрів для них. У 2015 році в Україні було прийнято за основу концепцію так званої регуляторної гільйотини, яка передбачає пакетне ухвалення важливих регуляторних рішень.