У Києві на мосту Патона встановлять пересувний відбійник для управління транспортним потоком

У Києві до кінця цього року на мосту Патона планується встановити систему Road Zipper для ефективного управління транспортним потоком.

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Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Ілля Сагайдак на своїй сторінці в Facebook.

«До кінця року на мосту Патона буде впроваджена система Road Zipper для організації безпечного реверсу», - написав він.

Сагайдак повідомив, що система Road Zipper, яку планується впровадити на мосту Патона й проспекті Соборності, складається з бар'єру (пов'язані між собою секції, кожна з яких важить понад 450 кг) і спеціальної машини, яка здатна змінювати положення цього відбійника.

«Велика маса і міцний зв'язок між секціями відбійника забезпечують безпеку руху на дорозі й водночас гнучкість бар'єру. Для зміни положення використовується машина з гідравлічними підйомниками, яка має всередині S-подібний конвеєр, що змінює позицію секцій бар'єру. При цьому, робота машини здійснюється без перекриття руху. Практично це означає, що вранці будуть додані одна-дві смуги в бік центру, а ввечері у зворотному напрямку», - написав чиновник.

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Також Сагайдак зазначив, що ця система матиме позитивний соціально-економічний ефект.

«За критерієм соціально-економічної доцільності впровадження системи Road Zipper дасть економію річних транспортних втрат від 348 до 736 млн грн (залежно від методології розрахунку) на рік. За іншим критерієм можна отримати економію в майже 3840 літрів пального на добу, а екологічний ефект від впровадження системи Road Zipper можна оцінити від непотрапляння майже 4993 кг шкідливих СО2 на добу в повітря міста», - написав він.

Довідка УНІАН. У системі Road Zipper, подібно застібці «блискавка», використовується набір бетонних ланок, які швидко збираються й переміщуються за допомогою спеціально спроектованої машини. Зібраний у вигляді стінки бар'єр має вигляд витягнутої S-подібної кривої. Потім машина переміщує бар'єр поперек смуги руху, створюючи потрібну конфігурацію смуг проїжджої частини.