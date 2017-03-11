У Криму заявляють, що Туреччина припинила поромне сполучення з окупованим півостровом

"З Криму не приймають пороми, це вже триває два тижні", — цитує Гвоздилова РИА Новости.

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За його словами, причин свого рішення Анкара не уточнює. При цьому Гвоздилов підкреслив, що призупинення сполучення зробило неможливим поставки продуктів і товарів з Туреччини на окупований півострів.

Як відомо, між анексованим півостровом і Туреччиною ходили кілька поромів. Сполучення відновилося в жовтні минулого року.