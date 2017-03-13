Аеропорти Берліна паралізовані страйками наземних служб

Близько двох тисяч працівників наземних служб у берлінських аеропортах Тегель і Шенефельд, які домагаються підвищення заробітної плати, почали в понеділок, 13 березня, 25-годинний страйк. Страйк проводиться за ініціативою німецької профспілки Verdi, повідомляє DW.

Представники повітряних гаваней повідомили, що скасовано практично всі рейси: 448 - в Тегелі та 194 - Шенефельді. Співробітники авіакомпанії Lufthansa, в свою чергу, вже сповістили, що вильоти з Мюнхена та Франкфурта-на-Майні в Берлін та у зворотному напрямку виконуватися не будуть.

Наземні служби відповідають, зокрема, за реєстрацію пасажирів та завантаження багажу на борт літаків.

Читайте такожУкраїна розраховує підписати угоду про "відкрите небо" з ЄС у 2017 роціПредставник профспілки Verdi заявив, що, оскільки представники аеропортів не висунули нових пропозицій щодо підвищення зарплати, страйк буде продовжено. Мова йде про підвищення погодинної оплати праці з 11 до 12 євро в рамках колективного трудового договору на рік. Роботодавець, однак, поки виявив готовність збільшити платню працівників лише на 8 відсотків протягом майбутніх трьох років.

У п'ятницю, 10 березня, в аеропортах Тегель і Шенефельд вже були скасовані сотні рейсів через страйк.