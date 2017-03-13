Wizz Air запустить 4 нові рейси зі Львова і Києва в міста Польщі та Німеччини

Угорська авіакомпанія Wizz Air, найбільший лоукост-авіаперевізник у Центральній та Східній Європі, з 18 червня поточного року почне виконувати польоти зі Львова до столиці Німеччини Берліна, а з 25-26 серпня – запустить три нові рейси з Києва до польських міст Познань та Люблін і Франкфурт-Хан у Німеччині.

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Як повідомили в прес-службі авіакомпанії, забронювати квитки можна на офіційному сайті перевізника за тарифами від 579 грн/19,99 євро в одному напрямку, включаючи всі податки та обов'язкові збори.

Зокрема, нові рейси авіакомпанії виконуватимуться на літаках Airbus A320 на 180 місць і А321 на 230 місць. Зокрема, нові рейси до столиці Німеччини виконуватимуться з 18 червня щосереди і щонеділі, а польоти до Познані й Любліна здійснюватимуться, починаючи з 25 серпня, щопонеділка і щоп'ятниці, а рейси до Франкфурт-Хан - починаючи з 26 серпня, щовівторка, щочетверга, щосуботи.

Таким чином, з урахуванням нових рейсів, Wizz Air пропонує з українських аеропортів лоукост-перельоти за 21 напрямком до 8 країн, тоді як вся мережа авіаперевізника складається з 138 маршрутів у 40 країнах.

"Нові маршрути з Києва до Познані, Любліна і Франкфурт-Хана, рейси на яких почнуть виконуватися в серпні, сприятимуть подальшому розвитку економіки, туризму та пов'язаних з ним галузей, одночасно посилюючи бізнес-зв'язки між країнами. Крім того, вже з червня Wizz пропонує своїм клієнтам у Львові чудову можливість перельотів за доступними цінами до Берліна", - зазначила менеджер з комунікацій Wizz Air Соріна Ратц.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня угорська авіакомпанія Wizz Air оголосила про відновлення польотів з міжнародного аеропорту "Львів", зокрема, про запуск з 13 квітня регулярних польотів за маршрутом Львів - Вроцлав.

Крім того, в поточному році авіакомпанія також додасть ряд рейсів з Києва до Варшави з 1 липня, до Нюрнберга з 25 серпня і Копенгагена з 26 серпня.

Також у 2017 році Wizz Air розраховує збільшити пасажиропотік на маршрутах з Києва на 64% і виставить на продаж 750 тис. місць на київські маршрути. У 2016 році Wizz Air перевезла понад 418 тис. українців.

Наприкінці березня 2015 року авіакомпанія Wizz Air повідомила про припинення діяльності в Україні своєї дочірньої компанії "Візз Ейр Україна". За словами керівництва авіакомпанії, причинами прийняття такого рішення стало падіння української економіки, девальвація гривні і нестабільна ситуація на сході країни.

Wizz Air пропонує рейси за більш ніж 500 маршрутами з 28 баз, з'єднуючи 138 напрямків у 40 країнах. Флот авіакомпанії складається з 78 літаків Airbus A320 і A321.