Німецький лоукостер відкриє ряд нових рейсів з міст США до Києва

Німецька лоукост-авіакомпанія Condor Airlines має намір з 20 березня поточного року відкрити низку нових рейсів з декількох міст США до столиці України.

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Згідно з даними на сайті авіаперевізника, з 20 березня можна забронювати квитки на рейси до Києва з таких міст: Анкоридж (штат Аляска), Біллінгс (штат Монтана), Бойсе (штат Айдахо), Бозмен (штат Монтана), Уенатчі, (штат Вашингтон), Юджин (Орегон), Фербанкс (штат Аляска), Фресно (Каліфорнія), Спокан (Вашингтон) і Джуно (Аляска).

Також з 20 березня авіаперевізник запустить рейси до столиці України з таких напрямків: Кетчікан (Аляска), Лос-Анджелес (Каліфорнія), Льюістон (штат Мен), Медфорд, Міннеаполіс (Міннесота), Портленд (Орегон), Пулман (Вашингтон), Санта-Барбара (Каліфорнія), Сіетл (Вашингтон), Сан-Франциско (Каліфорнія).

Як повідомляв УНІАН, міністр інфраструктури України Володимир Омелян анонсував проведення 15 березня спільної прес-конференції з однією з найбільших європейських лоукост-авіакомпаній, керівництво якої має намір оголосити про початок польотів до України. При цьому він не уточнив назву авіакомпанії, посилаючись на внутрішню політику перевізника.

Раніше Омелян повідомив, що з осені 2017 року з міжнародного аеропорту "Львів" почне польоти нова лоукост-компанія.

У свою чергу начальник юридичного департаменту з питань регулювання і законодавства найбільшого лоукостера Європи - авіакомпанії Ryanair - Юліуш Коморек в цей самий час повідомив про плани авіакомпанії найближчим часом почати польоти до Україну. За його словами, насамперед розглядаються рейси з України до Польщі, а також до інших європейських країн.

Довідка УНІАН. Condor Airlines - німецька авіакомпанія, заснована 21 грудня 1955 року як Deutsche Flugdienst GmbH, почала перевезення 28 березня 1956 року. Її основна база - аеропорт Франкфурта; другий хаб - Мюнхен. Штаб-квартира розташована у Франкфурті-на-Майні з додатковим офісом у місті Оберурзель. Власником авіакомпанії є Thomas Cook Group.