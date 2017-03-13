Омелян підтвердив, що найбільший лоукостер Європи Ryanair виходить на ринок України

Найбільший лоукостер Європи авіакомпанія Ryanair прийняла рішення про вихід на український ринок. Про це міністр інфраструктури України Володимир Омелян повідомив у Facebook.

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Омелян опублікував анонс Мінінфраструктури, в якому повідомляється про заплановану на 15 березня прес-конференцію міністра інфраструктури і комерційного директора Ryanair.

У середу, 15 березня, в Києві відбудеться спільна прес-конференція міністра інфраструктури Володимира Омеляна і комерційного директора компанії Ryanair Девіда О 'Брайана, сказано в повідомленні.

У той же день у Львові має відбутися прес-конференція Омеляна, О 'Брайана та керівництва міжнародного аеропорту Львів.

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Як повідомляв УНІАН, міністр інфраструктури України Володимир Омелян анонсував проведення 15 березня спільної прес-конференції з однією з найбільших європейських лоукост-авіакомпаній, керівництво якої має намір оголосити про початок польотів до України. При цьому він не уточнив назву авіакомпанії, посилаючись на внутрішню політику перевізника.

Раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян повідомив, що з осені 2017 року з міжнародного аеропорту "Львів" почне польоти нова лоукост-компанія. При цьому він відмовився вказати назву авіакомпанії, аргументуючи це комерційними домовленостями.

Нагадаємо, що з 2015 року в Україні активно обговорюєть захід на ринок найбільшого лоукостера Європи - авіакомпанії Ryanair. При цьому і керівництво аеропорту "Львів", і представники Міністерства інфраструктури відмовляються відповідати на питання журналістів про переговори з цією авіакомпанією. При цьому в кінці 2016 року заступник міністра інфраструктури Євген Кравцов підтвердив, що деталі переговорів не розголошуються на вимогу Ryanair.