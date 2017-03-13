Виробництво автотранспорту в Україні з початку року зросло на 60%

Виробництво автотранспортних засобів в Україні в січні-лютому поточного року порівняно з аналогічним періодом 2016 року збільшилася на 60% - до 756 одиниць, говориться в повідомленні асоціації "Укравтопром".

Згідно з даними асоціації, в лютому 2017 року на українських заводах було випущено 362 автомобілів, що два рази більше результату лютого 2016 року і на 8% менше показника за січень цього року.

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Виробництво легкових автомобілів у лютому 2017 року порівняно з лютим 2016 зросла на 74% - до 259 штук, а в порівнянні з січнем поточного року знизилося на 14%. При цьому всі автомобілі були випущені на заводі "Єврокар".

Комерційних автомобілів у лютому цього року було випущено 50 штук, що на 67% більше, ніж у лютому 2016 року, і на 15% менше, ніж у січні.

Також у лютому було вироблено 53 автобуса, що на 51% вище показника за січень. У лютому минулого року автобуси в Україні не проводилися.

Як повідомляв УНІАН, за даними асоціації "Укравтопром", виробництво автотранспортних засобів в Україні в 2016 році порівняно з 2015 роком скоротилося на 36% - до 5,2 тисячі одиниць.

Довідка УНІАН. Найбільшими виробниками легкових автомобілів та автобусів в Україні є корпорація "УкрАВТО" (Запорізький автомобілебудівний завод), корпорація "Богдан", завод "Єврокар", корпорація "АІС" ("КрАСЗ"), корпорація "Еталон" (Чернігівський та Бориспільський автозаводи).