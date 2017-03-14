Новий порядок переміщення товарів в зоні АТО в дії: "Укрзалізниця" відзвітувала про виконання

12:55, 14 березня 2017
Транспорт/Звя'зок
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Рух вантажних поїздів здійснюється на ділянці Фенольна - Кривий Торець - Константинівка в межах території, підконтрольній владі.

Фото УНІАН

Акціонерна держкомпанія "Укрзалізниця" не здійснює вантажні перевезення на тимчасово непідконтрольну територію України на сході і назад, повідомили в прес-службі Міністерства інфраструктури України.

"Укрзалізниця" не перевозить вантажі на тимчасово непідконтрольну територію України і назад. Станом на 14 березня рух вантажних поїздів з непідконтрольною території Донецької та Луганської областей на підконтрольну і назад через усі залізничні стики не здійснюється", - сказано в повідомленні.

У прес-службі підкреслили, що рух вантажних поїздів здійснюється на ділянці Фенольна - Кривий Торець - Константинівка в межах території, підконтрольній владі.

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Як повідомляв УНІАН, Україна через бойові бойових дій на сході країни відчуває значний дефіцит вугілля, в першу чергу енергетичного (антрациту), видобуток якої сконцентрована в Донецькій і Луганській областях, районах, підконтрольних бойовикам. Особливо гостро постало питання постачання вугіллям теплової генерації після початку блокади постачання вугільної продукції з зони АТО, яка почалася наприкінці січня 2017 року. Ця блокада вже призвела до повної зупинки поставок вугілля, що видобувається на непідконтрольної території, але використовується для роботи підприємств, які зареєстровані в Україні і платять податки в український бюджет, а це підприємства металургії, енергетики і вуглевидобувної галузі.

Кабінет міністрів України в рамках врегулювання ситуації з блокадою поставок вугілля з зони АТО прийняв запропонований Службою безпеки України порядок переміщення товарів через лінію розмежування. Прийняте урядом рішення, зокрема, передбачає визначення правового режиму переміщення товарів, включаючи гуманітарну допомогу, і забороняє переміщення будь-яких товарів, крім харчових продуктів, ліків як гуманітарної допомоги, а також товарів, необхідних для функціонування підприємств металургії, вугледобувної та енергетичної галузей.

13 березня учасники торгової блокади доріг і залізничних колій в Донецькій і Луганській областях заявили, що представники Служби безпеки України та Корпусу оперативно-раптового дії захопили редут "16 добровольчого батальйону" у Кривому Торці, а затриманих активістів відвезли в поліцію.

У свою чергу, у Службі безпеки України повідомили, що через значне зростання загрози терактів на об'єктах інфраструктури Донецької та Луганської областей, а також спроби проникнення диверсійно-розвідувальних груп проросійських бойовиків на підконтрольну Україні територію, Антитерористичний центр при СБУ проводить в районі АТО контрдиверсійні заходи. Так, в рамках цієї операції 13 березня поліція затримала 43 осіб, які блокували шляхи поблизу Кривого Торця.

Вранці 14 березня поліція відпустила всіх учасників торгової блокади Донбасу, затриманих напередодні.

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Теги: #Укрзалізниця#блокада