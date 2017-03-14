Швидкісний поїзд Запоріжжя - Київ буде прибуватиме до столиці на годину пізніше

Швидкісний поїзд категорії "Інтерсіті+" №731 за маршрутом Запоріжжя - Київ буде тимчасово прибувати до столиці на годину пізніше у зв'язку з проведенням планових ремонтних робіт на ж/д дільниці Київ-Московський - Миронівка.

Як повідомили в прес-службі акціонерної держкомпанії "Укрзалізниця", цей поїзд прибуватиме до столиці на годину пізніше 5-6, 10-13, 18-20, 24-27 квітня, а також 3-4, 10-11 і 15-16 травня, при цьому час відправлення поїзда з Запоріжжя і час зупинок залишається без змін.

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Зокрема, поїзд №731 відправлятиметься із Запоріжжя в 15:37 і прибуватиме на станцію Київ-Пасажирський о 23:50 (18-20 квітня в 23:53) із зупинками на станціях Дніпро - 16:59-17:09, Кам'янське - 17:35-17:37, П'ятихатки - 18:27-18:28, Олександрія - 19:10-19:11, Знам'янка - 19:38-19:39, ім. Т. Шевченка - 20:40-20:41.

У прес-службі нагадали, що з Києва до Запоріжжя також щодня курсує інший швидкісний поїзд категорії "Інтерсіті+" №736/735.

Як повідомляв УНІАН, раніше "Укрзалізниця" повідомила про плани в цьому році розширити мережу швидкісних маршрутів, а також закупити 4 нових міжрегіональних швидкісних потяги локомотивної тяги.

За словами голови правління компанії Войцеха Балчуна, також планується збільшити частоту курсування поїздів у напрямку Київ - Львів по новому маршруту через Вінницю - Хмельницький - Тернопіль, також в напрямку Київ - Харків і Київ - Дніпро - Запоріжжя (або Красноармійськ). Крім того, в літній період курсуватимуть швидкісні поїзди Одеса - Дніпро, Одеса - Львів і подовжений маршрут поїзда Київ - Запоріжжя до Мелітополя.

З 23 грудня 2016 року "Укрзалізниця" запустила швидкісний поїзд виробництва південнокорейської Hyundai Rotem категорії "Інтерсіті+" за маршрутом Київ - Львів - Перемишль (Польща), який курсує щоденно і долає відстань від столиці України до Перемишля за 7 годин.