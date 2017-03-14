Суд відмовив "Сбербанку" у стягненні з "Укрзалізниці" 1,5 мільярда гривень
«Сбербанк» звернувся з позовом про стягнення зазначених коштів в якості заборгованості за кредитним договором, укладеним між банком та «Донецької залізниці» ще у 2011 році.
Господарський суд міста Києва відмовив публічному акціонерному товариству "Сбербанк" у стягненні з ПАТ "Укрзалізниця" майже 1,5 млрд гривень.
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Про це повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва.
У прокуратурі зазначили, що ця фінустанова, яке є 100% дочірнім банком російського ВАТ «Сбербанк», звернулася до Господарського суду Києва з позовом про стягнення вказаних коштів з ПАТ «Укрзалізниця» в якості заборгованості за кредитним договором, укладеним між банком та державним підприємством «Донецька залізниця» ще у 2011 році.
Однак у зв'язку з перебуванням ДП «Донецька залізниця» в стані припинення, банк безпідставно вирішив стягнути заборгованість з ПАТ «Укрзалізниця», наголошується в повідомленні.
«З метою захисту інтересів держави та запобіганню незаконному стягненню значної суми коштів з підприємства, єдиним акціонером якого є держава в особі Кабінету міністрів України, прокуратурою міста Києва здійснено вступ у розгляд зазначеної справи», - підкреслили в прес-службі.
За результатами судового розгляду Господарський суд Києва погодився з доводами столичної прокуратури і відмовив банку в задоволенні позовних вимог.