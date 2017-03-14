"Укравтодор" розпочав проектування нової дороги на кордоні з Угорщиною

Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") до кінця 2017 року закінчить проектування автомобільної дороги в бік Угорщини, яка з'єднає українську трасу Київ – Чоп і угорський Будапешт – -Н’їредьхаза.

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Як повідомила прес-служба агентства, «Укравтодор» розпочав проектування автомобільної дороги на кордоні з Угорщиною, а проектні роботи нової дороги з української сторони до КПП «Дийда» будуть завершені до кінця цього року.

"Це спростить транспортне сполучення між Україною та Європою, зніме навантаження з контрольно-пропускного пункту «Чоп-Захонь», на який поки що припадає основна частина вантажних автомобільних перевезень. Таким чином буде вирішена багаторічна проблема сполучення між Україною та Угорщиною", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, спорудження автомагістралі, загальна протяжність якої становить 281 км, було припинено на території Угорщини в 20 кілометрах від кордону з Україною, щоб визначити оптимальний варіант проходження траси через кордон між двома державами.

«Зараз прийнято рішення про проходження цієї траси біля с. Дийда зі спорудженням нового однойменного КПП», - йдеться в повідомленні.

У прес-службі уточнили, що цього року на кордоні України та Угорщини з'явиться новий КПП Велика Паладь - Надьгодош. «Укравтодор» проведе ремонт 11,5 км автомобільної дороги від селища Чепа до нового КПП. На території Угорщини під'їзд до КПП вже побудований. Оформлення документів українськими та угорськими прикордонниками і митниками буде здійснюватися на спільному пункті контролю.

Як повідомляв УНІАН, за словами прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, Україна та Угорщина до 2020 року побудують нову автостраду на україно-угорському кордоні. Дана домовленість між країнами була досягнута під час офіційного візиту української делегації до Угорщини наприкінці листопада.

Раніше Кабмін затвердив проект угоди між Україною та Угорщиною про спільне утримання автомобільних мостів в прикордонній зоні.