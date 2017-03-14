Туреччина заборонила своїм суднам відвідувати окупований Крим - Гройсман

Туреччина заборонила своїм суднам відвідувати окупований Росією Крим, і це є свідченням дружності Анкари до України. Як повідомили у прес-службі уряду, про це сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман за підсумками зустрічі з прем'єр-міністром Туреччини Біналі Йилдиримом.

«Сьогодні, в день візиту, ми отримали ноту про заборону будь-яким турецьким суднам відвідувати окупований Крим. Це дуже міцний сигнал», - цитує прес-служба Гройсмана.

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Раніше Гройсман заявив, що Україна і Туреччина до кінця поточного року планують узгодити угоди про зону вільної торгівлі, про взаємний захист інвестицій, а також про уникнення подвійного оподаткування. На думку прем'єра, спектр взаємодії України з Туреччиною надзвичайно широкий: від космосу до надр, і тому в двох країн є хороші шанси наростити товарооборот до 20 млрд дол. із нинішніх 3 млрд дол. на рік.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр Гройсман перебуває з офіційним візитом у Туреччині. Київ і Анкара вже підписали угоду, що дозволяє громадянам України та Туреччини, які використовують паспорти у формі ID-карт із електронним носієм, в'їжджати та виїжджати до Туреччини та України й перебувати на території Туреччини та України без віз терміном до 90 днів протягом 180 днів.