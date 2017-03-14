Перший літак Ryanair здійснив посадку в українському аеропорту

20:34, 14 березня 2017
Транспорт/Звя'зок
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Boeing 737-700 авіакомпанії Ryanair 14 березня здійснив посадку в київському аеропорту Жуляни.

Літак Ryanair вперше в історії здійснив посадку в українському аеропорту / REUTERS

Борт з реєстраційним номером EI-SEV, який використовується як літак бізнес-авіації, вилетів з Дубліна рейсом FR67 і приземлився в Києві о 19:19, передає Аvianews.

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Вже 15 березня комерційний директор лоукосту Ryanair Девід О'Брайан проведе дві прес-конференції про початок польотів з України.

Далі борт EI-SEV перевезе топ-менеджера Ryanair до Львова, де о 14:00 відбудеться урочиста зустріч літака й друга прес-конференція, до якої приєднається керівництво аеропорту Львів.

Як повідомляв УНІАН, міністр інфраструктури України Володимир Омелян анонсував проведення 15 березня спільної прес-конференції з однією з найбільших європейських лоукост-авіакомпаній, керівництво якої має намір оголосити про початок польотів в Україну. При цьому він не уточнив назву авіакомпанії, посилаючись на внутрішню політику перевізника.

avianews.com

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Теги: #літак#Ryanair