Перший літак Ryanair здійснив посадку в українському аеропорту

Борт з реєстраційним номером EI-SEV, який використовується як літак бізнес-авіації, вилетів з Дубліна рейсом FR67 і приземлився в Києві о 19:19, передає Аvianews.

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Вже 15 березня комерційний директор лоукосту Ryanair Девід О'Брайан проведе дві прес-конференції про початок польотів з України.

Далі борт EI-SEV перевезе топ-менеджера Ryanair до Львова, де о 14:00 відбудеться урочиста зустріч літака й друга прес-конференція, до якої приєднається керівництво аеропорту Львів.

Як повідомляв УНІАН, міністр інфраструктури України Володимир Омелян анонсував проведення 15 березня спільної прес-конференції з однією з найбільших європейських лоукост-авіакомпаній, керівництво якої має намір оголосити про початок польотів в Україну. При цьому він не уточнив назву авіакомпанії, посилаючись на внутрішню політику перевізника.