Найбільший європейський лоукостер Ryanair в жовтні відкриє 11 рейсів з Києва і Львова

Найбільший лоукостер Європи авіакомпанія Ryanair з 30 жовтня 2017 року відкриє 11 рейсів з Києва і Львова.

Про це сказав комерційний директор Ryanair Девід О'Брайан на прес-конференції.

«Ми працюватимемо з двома аеропортами. Чотири маршрути буде відкрито з Києва, ще сім буде зі Львова», - сказав він.

За його словами, з Києва авіакомпанія запустить рейси до Стокгольма, Манчестера, Лондона і Ейндховена, а зі Львова - до Лондона, Ейндховена, Берліна, Вроцлава, Кракова, Будапешта, Меммінгена.

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О'Брайан також зазначив, що ціна квитка становитиме від 19,99 євро.

«Акційна ціна від 19,99 євро діє на рейси в жовтні-листопаді, які було заброньовано до опівночі 16 березня», - сказав він.

За словами О‘Брайана, Україна стане 34 країною в мережі перевізника.

Він також повідомив, що рейси зі Львова до Ейндховена, Лондона, Берліна, Будапешту і Меммінгену здійснюватимуться 2 рази в тиждень, до Кракова і Вроцлава - 3 рази тиждень. Тоді як рейси зі столиці України в Ейндховен здійснюватимуться 3 рази на тиждень, в Лондон - 5 разів на тиждень, в Манчестер - 3 рази на тиждень і в Стокгольм - 4 рази на тиждень.

Нагадаємо, найбільший лоукостер Європи авіакомпанія Ryanair прийняла рішення про вихід на український ринок.

Потім Boeing 737-700 авіакомпанії Ryanair 14 березня здійснив посадку в київському аеропорту Жуляни.