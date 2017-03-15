Всі шляхи до окупованого Донбасу буде перекрито до 13:00 - Турчинов

Як передає кореспондент УНІАН, про це після екстреного засідання РНБО повідомив секретар РНБО Олександр Турчинов.

«До 13:00 будуть перекриті всі автомобільні та залізничні шляхи, які ведуть до лінії розмежування», - сказав Турчинов.

За його словами, в зоні проведення АТО не буде допущено ніяких провокацій, або диверсійної діяльності, що шкодить безпеці країни. «Міністерство внутрішніх справ, СБУ, залучатимуть громадськість на допомогу, але це стосується не судимих, не провокаторів, а тих то реально хоче допомогти державі, забезпечити повний контроль на виконання рішення РНБО», - зазначив секретар РНБО.

«Хочу сказати всім патріотам: хто хоче захищати Україну, будь-ласка підписуйте контракт і поповнюйте лави Збройних сил або НГУ», - підсумував Турчинов.

Як повідомляв УНІАН, Рада національної безпеки та оборони України сьогодні, 15 березня, прийняла рішення тимчасово припинити переміщення вантажів через лінію зіткнення в зоні антитерористичної операції.

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"Констатуючи різку ескалацію російської агресії проти України, насильницьке захоплення українських підприємств, що розташовані на території окремих районів Донецької та Луганської областей, усвідомлюючи загострення загроз економічній і енергетичній безпеці України, спровоковане свідомими діями терористів, та враховуючи те, що РФ почала на державному рівні визнавати "документи" самопроголошених «республік», з метою захисту прав і свобод громадян України та забезпечення національної безпеки України РНБО вирішила: тимчасово, до реалізації пунктів 1-2 Комплексу заходів з виконання Мінських домовленостей від 12 лютого 2015 року, а також до повернення під українську юрисдикцію захоплених підприємств, припинити переміщення вантажів через лінію зіткнення», - наголосив Турчинов.