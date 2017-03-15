Найбільший європейський лоукостер Ryanair почав продаж квитків на рейси з Києва та Львова

На сайті ірландського лоукостера Ryanair розпочався продаж квитків на рейси з Києва та Львова в кілька європейських країн.

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Як було оголошено сьогодні на прес-конференції, найдешевші квитки продаються за 19,99 євро в одну сторону. Така ціна буде діяти до опівночі 16 березня і їх кількість обмежена, зазначає "ЄвроПравда".

Рейси з аеропорту "Бориспіль" будуть виконуватися в Ейндховен 3 рази на тиждень, Лондон Станстед - 5 разів на тиждень, Манчестер - 3 рази на тиждень, Стокгольм Скавста - 4 рази на тиждень.

Квитки на вихідні дні коштують дорожче. Наприклад, зі Львова до Кракова можна долетіти за 32,99 євро.