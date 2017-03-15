Підсумок "багаторічної битви": Lufthansa і профспілка домовилися про зарплати і пенсії

Німецька Група Lufthansa і об'єднання пілотів Cockpit заявили в середу, 15 березня, про врегулювання конфлікту, який тривав з 2014 року і спричинив серію страйків протесту, які в 2014-2015 рр. коштували роботодавцю 351 млн євро, і ще 100 млн євро коштувала тижнева акція в листопаді 2016 року, передає AFP.

Компанія пообіцяла підвищити зарплати на 11,4% за період з травня 2012 р. по червень 2022 р. 5400 пілотам, які працюють у Lufthansa, Lufthansa Cargo та бюджетній «дочці» групи Germanwings. Також вони отримають разовий бонус у розмірі окладу за 1,8 місяця. Крім того, компанія зобов'язується зберегти до середини 2022 р. не менше 325 екіпажів, які підпадають під дію угоди.

Читайте такожУкраїна розраховує підписати угоду про "відкрите небо" з ЄС у 2017 роціВ свою чергу, пілоти погодилися на поступове підвищення пенсійного віку і деякі зміни в схемі нарахування пенсій. Зокрема, вони погодилися, що їх пенсії будуть безпосередньо пов'язані з тим, скільки вони працювали в місяць.

Усі деталі сторони узгодять до кінця цього року, потім умови домовленості затвердить профспілка і правління Lufthansa.

Член правління профспілки Йорг Хандверг висловив задоволеність, що угода дозволить мирно завершити "багаторічну битву".