ЗМІ: У Німеччині здійснили обшуки в офісах Audi

У головних офісах німецької автомобілебудівної компанії Audi в місті Інгольштадті у середу, 15 березня, відбуваються обшуки у зв'язку з розслідуванням справи про маніпуляції компанії з даними тестів емісії дизельних двигунів, як повідомляє DW.

За даними німецької газети Sueddeutsche Zeitung та телеканалу ARD, правоохоронці також здійснюють обшуки в офісах Audi в інших містах земель Баден-Вюртемберґ та Нижня Саксонія.

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Справа щодо маніпуляцій з даними тестів компанії Audi, яка входить до концерну Volkswagen, була відкрита прокуратурою Мюнхена у лютому 2017 року. Як повідомляє агентство AP, у прокуратурах Мюнхена та Інгольштадта поки що не прокоментували ситуацію з обшуками.

Нагадаємо, попри фінансові та іміджеві втрати на тлі скандалу з викидами, німецький концерн Volkswagen заявив про чистий прибуток у 5,1 мільярда євро за підсумками 2016 року. Наприкінці лютого найбільший автовиробник Європи повідомив про загальну виручку у 217 мільярдів євро та рекордні продажі своїх машин.