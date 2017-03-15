Вартість ремонту доріг Києва завищено на 11 мільйонів - Держаудитслужба

Державна аудиторська служба (Госаудитслужба) за результатами проведеної планової ревізії фінансово-господарської діяльності комунальної корпорації "Київавтодор" за період з 1 січня 2014 року і з 1 вересня 2016 року виявила завищення підрядниками вартості ремонту доріг Києва на суму близько 11 мільйонів гривень.

Зокрема, як повідомили в прес-службі Держаудитслужби, підрядники безпідставно збільшили обсяги виконаних робіт, внесли в акти виконаних робіт неправдиві відомості про використані матеріали та будівельних машинах, а також неправильно застосували норми і розцінки на виконання таких робіт.

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"Слід зауважити, що один із виконавців ремонтних робіт - а саме компанія "Тілльман Інжиніринг" - перешкоджав фахівцям Держаудитслужби, через що неможливо було провести зустрічну звірку, щоб документально підтвердити вартість виконаних за замовленням КК "Київавтодор" робіт з капітального ремонту Південного моста через Дніпро (Дарницький район Києва) на суму понад 46 мільйонів гривень", - наголошується в прес-релізі.

Крім того, в ході ревізії Держаудитслужба виявила порушення законодавства у сфері закупівель за держкошти. Зокрема, "Київавтодор" не відмінив торги і уклав договори з підрядниками на загальну суму майже 418 мільйонів гривень, незважаючи на невідповідність пропозицій учасників торгів вимогам документації конкурсних торгів.

У прес-службі додали, що Держаудитслужба повідомила Київську міську державну адміністрацію про результати ревізії, а також направила відповідні матеріали у Головне слідче управління Національної поліції України.

Як повідомляв УНІАН, дана планова ревізія фінансово-господарської діяльності комунальної корпорації "Київавтодор" була розпочата працівниками Держаудитслужби наприкінці минулого року.

Державна аудиторська служба України за підсумками проведених у 2016 році перевірок виявила фінансові порушення в облавтодорах на загальну суму близько 185 мільйонів гривень, які, зокрема, були пов'язані з встановленням завищених цін при закупівлі матеріалів і послуг для дорожньої галузі.

При цьому найбільшу кількість порушень виявлено в Київській, Львівській, Миколаївській та Чернігівській областях. Найгірша ситуація стожилась в Полтавському облавтодорі, де Держаудитслужба виявила порушень майже на 57 мільйонів гривень.