Дорожники розповіли, скільки ям залатали з початку року

Як повідомили в прес-службі державної акціонерної компанії "Автомобільні дороги України", що відповідає за експлуатацію та утримання автомобільних доріг країни, з 1 березня в Україні стартував сезон ліквідації на дорогах державного та місцевого значення ямковості і деформацій, що утворилися в зимовий період.

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У прес-службі зазначили, що для виконання ремонтних робіт за вказаний період було задіяно 462 бригади, які в основному застосовували для ліквідації деформацій гарячий асфальтобетон і чорний щебінь.

"Ліквідація ямковості - болюча тема для суспільства, особливо після зими, коли стан доріг різко погіршився. Так що ми прийняли рішення щотижня публічно звітувати про хід аварійного ремонту", - цитує прес-служба керівника держкомпанії "Автомобільні дороги України" Артема Гриненко.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр інфраструктури України Володимир Омелян повідомив, що Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") планує поточного року ліквідувати ями та вибоїни на 30 тисячах кілометрів українських автошляхів за 2 мільярди гривень, передбачених у держбюджеті на ці цілі.

Згідно з держбюджетом на 2017 рік, на ремонт і реконструкцію автомобільних доріг країни буде виділено понад 35 мільярдів гривень. У держбюджеті на 2016 рік на розвиток дорожнього господарства було передбачено близько 19 мільярдів гривень.

За даними "Укравтодору", щорічна потреба у фінансуванні автодоріг в країні оцінюється не менш ніж в 60 мільярдів гривень.