ЄС запросив в України інформацію про товарну блокаду зони АТО і сьогодні представить свою позицію

Європейський Союз попросив в України інформацію за рішенням Ради національної безпеки і оборони про припинення переміщення вантажів через лінію розмежування у зоні АТО і сьогодні представить свою позицію.

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Про це повідомив журналістам голова представництва ЄС в Україні Хьюг Мінгареллі на бізнес-форумі в Києві.

«Ми запросили інформацію в української влади і представимо свою позицію протягом декількох годин», - сказав він.

При цьому Мінгареллі зазначив, що рішення РНБО стало несподіванкою для ЄС, оскільки протягом останніх тижнів європейські партнери підтримували політику відкритості тимчасово окупованих територій.

«Якщо бути чесним, ми були здивовані, бо протягом тижнів підтримували інклюзивний підхід до врегулювання конфлікту. Водночас, ми розуміємо, що протягом останніх тижнів відбулося багато змін, зокрема - сепаратисти захопили українські підприємства. Ми очікуємо додаткову інформацію, щоб зрозуміти раціональну складову прийнятого рішення», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня 2017 року ветерани АТО і деякі народні депутати ініціювали блокаду залізничних переходів, якими вугілля антрацитної групи поставлялося на підконтрольну Україні територію, що призвело до дефіциту цього виду палива. Після цього, 15 лютого, Кабмін увів надзвичайні заходи у сфері електроенергетики, які дозволили знизити витрати антрациту на ТЕС і ТЕЦ і не допустити проблем із енергопостачанням.

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Енергетичну блокаду АТО розкритикували президент Петро Порошенко і прем'єр-міністр Володимир Гройсман. За оцінками об'єднання "Укрметалургпром", втрати металургійної та суміжних галузей за підсумками року через блокаду становитимуть щонайменше 3,5 млрд дол.

Для врегулювання ситуації 1 березня Кабмін ввів порядок переміщення товарів через лінію зіткнення. Цим документом уряд дозволив переміщувати через лінію зіткнення із зоною АТО лише гуманітарні вантажі, а також товари, які необхідні для роботи металургії, гірничо-збагачувальної, вугільної галузей та генерації електроенергії.

14 березня Порошенко заявив, що низка українських підприємств у зоні АТО були незаконно конфісковані владою так званих «ДНР» і «ЛНР». За словами президента, Україна не може мати з цими активами ніяких економічних зв'язків до відновлення контролю над ними.

РНБО на засіданні 15 березня прийняла рішення про тимчасову заборону переміщення товарів через лінію розмежування у зоні АТО до повернення бойовиками під юрисдикцію України захоплених підприємств, вартість яких оцінюється в 2 млрд доларів.

Після засідання секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що на виконання рішення Ради нацбезпеки і оборони будуть перекриті всі автомобільні та залізничні шляхи, які ведуть до лінії розмежування в зоні АТО.

Крім того, РНБО доручила МВС, Нацполіції, Національній гвардії і СБУ вжити додаткових заходів щодо посилення громадської безпеки та протидії диверсійних і терористичних проявів

Блокада активістами залізничного сполучення з окупованими територіями почалася в кінці січня 2017 року.