Черговий автоскандал: Renault підозрюють у фальсифікації даних про шкідливі викиди протягом 25 років

Прокуратура Франції підозрює автобудівну корпорацію Renault у тому, що вона протягом 25 років приховувала справжні результати тестів емісії дизельних та бензинових двигунів.

Читайте такожПоследствия "дизельгейта": топ-менеджеру Volkswagen грозит 169 лет тюрьмы в США

Як йдеться у звіті французьких правоохоронців, усьому керівництву компанії було відомо про маніпуляції результатами тестів, включаючи генерального директора корпорації Карлоса Гона, передає "Німецька хвиля".

На основі цього звіту у січні 2017 року французька прокуратура розпочала розслідування стосовно Renault. Проте у самій компанії звинувачення категорично відкидають.

Згідно з даними французьких правоохоронців, багато моделей Renault були оснащені спеціальними пристроями, які значно занижували реальні обсяги шкідливих вихлопів під час тестів. Різниця між результатами тестів та справжньою кількістю шкідливих вихлопів, за даними розслідувачів, досягала 377 відсотків.

Основна увага розслідувачів зосереджена на останніх моделях автомобілів Renault, проте вони вважають, що незаконна практика з приховування справжніх обсягів шкідливих вихлопів використовувалась корпорацією з 1995 року. Зокрема, однією з моделей Renault, на якій використовувались пристрої для заниження обсягів вихлопів, за даними правоохоронців, було перше покоління популярної бюджетної моделі Renault Clio, виробництво якої розпочалось в 1990 році.