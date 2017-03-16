Гройсман – Омеляну: на дороги вже виділено 14 мільярдів, і не треба говорити, що грошей немає

Уряд України забезпечив достатнє фінансування для старту дорожніх робіт вже найближчим часом, сказав під час засідання уряду прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

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«Я звертаю увагу міністра інфраструктури на необхідність починати роботи по зруйнованих дорогах. У нас 95% доріг зруйновані. І не треба зараз говорити, що грошей на це немає. Гроші є. У нас є вже 14 млрд грн», - сказав Гройсман.

Крім того, голова уряду підкреслив, що додатковий ресурс надійде від перевиконання показників бюджету та проведення процедури репрофайлінгу внутрішніх держоблігацій.

«Для старту грошей вистачає. Організуйте роботи належним чином», - заявив Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, згідно з держбюджетом на 2017 рік, на ремонт і реконструкцію автомобільних доріг країни буде виділено понад 35 млрд грн. У держбюджеті на 2016 рік на розвиток дорожнього господарства було передбачено близько 19 млрд грн. За даними "Укравтодору", щорічна потреба у фінансуванні автодоріг в країні оцінюється не менш ніж у 60 млрд грн.